Gabriel Sara yıldızlaştı... Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 31. saniyede Gabriel Sara ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'te Barış Kalaycı'nın 27. dakikada attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Galatasaray, Gabriel Sara'nın 51 ve Victor Osimhen'in 55. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray'da cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 46 yaptı. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak ve lige iç sahadaki Kayserispor maçıyla dönecek. Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Göztepe deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Fatih Karagümrük 1-3 Galatasaray

92' Kullanılan köşe vuruşunda Karagümrük savunması topu karşıladı.

91' Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topa Icardi ve Barış Alper dokunamadı. Sonrasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

86' Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

85' Karagümrük'te Barış Kalaycı'nın yerine Tarık Buğra Kalpaklı oyuna dahil oldu.

79' Galatasaray'da Victor Osimhen'in yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

78' Karagümrük'te sağ kanattan gelişen atakta Kone sağ çarprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

77' Karagümrük'te Larsson'un yerine Mousa Kone oyuna dahil oldu.

74' Karagümrük'ün rakip yarı alandaki paslaşmaları sonrası ceza yayının gerisinden Tiago Çukur şutunu çekti, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

70' Galatasaray'da Roland Sallai'nin yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

69' TEHLİKELİ ATAK! Karagümrük'ün merkezden gelişen hızlı atağında ceza yayının solundan içeri sokulan Tiago Çukur'un pasında sağ çaprazda topu alan Ahmet yakın köşeye sert vurdu, savunmadan seken top yan ağlarda kaldı.

68' Barış Alper Yılmaz, orta alanın solunda Barış Kalaycı'ya faul yaptı. Pozisyonun ardından Barış Alper sarı kart gördü.

66' Galatasaray atağında Kazımcan Karataş'ın ortaladığı topu kaleci Grbic sektirdi. Arka direkte Roland Sallai'nin geriye doğru çıkardığı topa penaltı noktasının sağından İlkay Gündoğan gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

64' Fatih Karagümrük'te Serginho ve Marius Doh'un yerlerine Tiago Çukur ile Bartuğ Elmaz oyunda dahil oldu.

64' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Jakobs'un yerlerine Eren Elmalı ile Kazımcan Karataş oyunda dahil oldu.

61' Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası sol kanattan gelişen Karagümrük akınında Çağtay'ın ortaya çevirdiği topu kale alanındaki Serginho'dan önce son anda araya giren Abdülkerim uzaklaştırdı.

55' GOL | İlkay Gündoğan, penaltı noktasının sağından arka direğe ortasını açtı. Topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Osimhen, kaleye yakın bir mesafeden sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

52' Barış Kalaycı, ceza yayı solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

51' GOL | Sağ kanattan Roland Sallai'nin ceza sahasına açtığı ortaya penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu yapan Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

47' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Jakobs'un ortaya çevirdiği topu Victor Osimhen indirdi, ceza yayının gerisinden Sara gelişine vurdu ancak ayağına oturmayan top taca gitti.

46' Galatasaray'da Torreira'nın yerine Lemina oyuna dahil oldu.

44' Karagümrük'te ceza alanı sağ çaprazından Traore'nin penaltı noktasına doğru çevirdiği topta savunma araya girdi. Ceza yayının gerisine doğru açılan topa Berkay gelişine vurdu, top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

43' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası kendi yarı alanından çok hızlı çıkan Karagümrük'te sağ çarprazdan Doh'un arka direğe doğru çevirdiği topu Serginho'dan önce Yunus Akgün uzaklaştırdı.

41' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Gabriel Sara, ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Grbic'te kaldı.

37' BİR KAFA! Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, kale alanı önünden kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33' ÖNEMLİ POZİSYON! Gabriel Sara'nın sağ taç çizgisi önünden ortasında Balkovec'in ıskaladığı topa kale alanı ön çizgisinde İlkay Gündoğan vurdu, top üstten auta çıktı.

32' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.

31' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

27' GOL | Karagümrük'ün kendi yarı alanının ortalarında, sol kanatta kazandığı serbest vuruşu Balkovec hızlı kullandı. Orta çizgiden boş durumda savunma arkasına hareketlenen Serginho çaprazdan içeri sokulup karşı karşıya pozisyonda topu çekti ve Davinson Sanchez'i ekarte etti. Onun pasıyla ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Barış Kalaycı, sağ ayağının içiyle sağ üst köşeye iyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

24' Galatasaray'da Ismail Jakobs sarı kart gördü.

22' Gabriel Sara'dan aldığı pasla sol kanattan son çizgiye inen Barış Alper Yılmazi içeri sokulmak isterken Biraschi'yle girdiği mücadelede yerde kaldı, bu pozisyonda gözler bir an için hakeme döndü ancak oyun devam etti.

18' Yunus Akgün'ün orta alandan sağ kanatta hareketlenen Roland Sallai'ye gönderdiği pasta Sallai, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

17' Karagümrük'te Balkovec'in kendi yarı alanından uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Serginho'dan önce Davinson Sanchez araya girip topu kornere gönderdi. Hakem önce köşe vuruşunu işaret etti ancak devamında Serginho için kalkan bayrağı görüp ofsayt kararı verdi.

13' Kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez hava topunda yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan faul düdüğünü çaldı.

12' Ahmed Traore'nin ceza yayından sol ayak üstüyle gelişine vurduğu şut savunmada Abdülkerim Bardakcı'dan sekerek dışarı çıktı. Karagümrük, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

6' Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında Roland Sallai'nin derinlemesine pasıyla Victor Osimhen savunma arkasına hareketlendi ancak ceza alanı çaprazında topla buluşmak üzereyken kalesini terk eden Grbic tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' GOL | Fatih Karagümrük'ün santra sonrası savunmadan çıkmaya çalıştığı anlarda Balkovec'in uzun topunu rakip sahanın ortalarında Roland Sallai kafayla karşıladı. Devamında İlkay'ın topuğuyla dokunuşunda Balkovec'in ıska geçtiği top sonrası Sara karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yerden vurdu ve kaleci Grbic'in koltuğunun altından topu ağlarla buluşturdu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.