Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, imzaya geliyor!

Galatasaray transfere hız verdi. Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Yaser Asprilla'da da artık sona geldi.

HT Spor'un haberine göre, Asprilla'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu, Noa Lang sonrası Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 2. futbolcu olacak.

Kanatlarda ve 10 numara rolünde oynayan Asprilla, bu sezon Girona formasıyla 17 maçta süre aldı ve 1 gol - 1 asistlik skor katkısı verdi. Asprilla'nın piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.