Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, imzaya geliyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, imzaya geliyor!

24.01.2026 17:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, imzaya geliyor!

Galatasaray, Noa Lang transferinden sonra Yaser Asprilla'yı da renklerine bağlıyor. Kolombiyalı futbolcunun, sarı-kırmızılılara imza atmak için bu gece İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Galatasaray transfere hız verdi. Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Yaser Asprilla'da da artık sona geldi.

HT Spor'un haberine göre, Asprilla'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu, Noa Lang sonrası Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 2. futbolcu olacak.

Kanatlarda ve 10 numara rolünde oynayan Asprilla, bu sezon Girona formasıyla 17 maçta süre aldı ve 1 gol - 1 asistlik skor katkısı verdi. Asprilla'nın piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer

İlgili Haberler

Yaser Asprilla kimdir? Yaser Asprilla kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Yaser Asprilla Galatasaray'a mı transfer oldu?
Yaser Asprilla kimdir? Yaser Asprilla kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Yaser Asprilla Galatasaray'a mı transfer oldu? Galatasaray'ın, Girona'da forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Peki, Yaser Asprilla kimdir? Yaser Asprilla kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Yaser Asprilla Galatasaray'a mı transfer oldu?
Emre Belözoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: 'Üstünde Galatasaray forması olsa...'
Emre Belözoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: 'Üstünde Galatasaray forması olsa...' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Maliyeti belli oldu... Galatasaray, Noa Lang transferini resmen duyurdu!
Maliyeti belli oldu... Galatasaray, Noa Lang transferini resmen duyurdu! Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.