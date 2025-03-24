Gabriel Sara'dan derbi açıklaması: 'Dünya Kupası finali gibi'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara'dan derbi açıklaması: 'Dünya Kupası finali gibi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 23:12

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, ülkesinin basınından Globo Esporte'ye konuştu. Sara, Türkiye'deki futbol atmosferinden etkilendiğini ifade etti.

Sara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Buradaki rekabet gerçeküstü. Bu güçlü futbol kültürüne sahip olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile bu şaşırtıcı bir şey."

"DERBİ DÜNYA KUPASI FİNALİ GİBİ"

"Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar belirleniyor. Bu yıl da farklı olmayacak. Sıralamada küçük bir avantajımız var ama dikkatsiz olamayız."

"Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbi, ülkede bir Dünya Kupası finali gibi muamele görüyor. Taşıdığımız sorumluluğu biliyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz."

DERBİLERDE 4 GOLE KATKI VERDİ

Gabriel Sara bu sezon 36 maçta forma giydi ve 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe maçında gol atan Sara, Beşiktaş maçında 2, Trabzonspor maçında 1 asist yaptı.


Etiketler: #Gabriel Sara #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

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