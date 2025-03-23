Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık sorunu!

Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı derbi öncesi milli takımlarda forma giyen oyuncularından gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık sorunu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:31

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen ara nedeniyle Galatasaray'da birçok futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti.

Ancak 6 futbolcunun milli takımlarda sakatlık sorunu yaşaması, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacakları derbi öncesi sıkıntıya soktu.

İşte Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı kırmızılılardaki sakatlık tablosu:

Roland Sallai: Kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye maçında forma giyemedi.

Kaan Ayhan: 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alıp almayacağı hafta içi belli olacak.

Yunus Akgün: Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Davinson Sanchez: Brezilya kalecisi Alisson ile çarpıştı. Durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alvaro Morata: Rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın antrenmanına katılmadı. Durumu ciddi değil. Bugünkü Hollanda maçında oynayabilir.

Barış Alper Yılmaz: Macaristan maçında sakatlandı, maçtan sonra takımla çalışmadı.


Etiketler: #sakatlık #galatasaray #Derbi

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