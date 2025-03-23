Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık sorunu!
Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı derbi öncesi milli takımlarda forma giyen oyuncularından gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.
Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen ara nedeniyle Galatasaray'da birçok futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti.
Ancak 6 futbolcunun milli takımlarda sakatlık sorunu yaşaması, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacakları derbi öncesi sıkıntıya soktu.
İşte Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı kırmızılılardaki sakatlık tablosu:
Roland Sallai: Kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye maçında forma giyemedi.
Kaan Ayhan: 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alıp almayacağı hafta içi belli olacak.
Yunus Akgün: Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Davinson Sanchez: Brezilya kalecisi Alisson ile çarpıştı. Durumunun iyi olduğu açıklandı.
Alvaro Morata: Rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın antrenmanına katılmadı. Durumu ciddi değil. Bugünkü Hollanda maçında oynayabilir.
Barış Alper Yılmaz: Macaristan maçında sakatlandı, maçtan sonra takımla çalışmadı.
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