Gabriel Sara'dan ilk açıklama: 'Birbirimiz için yaratılmışız'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, sarı-kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, yaptığı açıklamada, "Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:56
Gabriel Sara'dan ilk açıklama: 'Birbirimiz için yaratılmışız'
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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, imza sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin Euro ücret ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

18 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon Euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.


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