Gael Clichy'nin yeni görevi belli oldu!

Fransa 3.Lig ekibi Caen, takımın başına Gael Clichy'nin getirildiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Clichy'nin teknik ekibine Marvin Esor'un da katılacağı, mevcut teknik kadronun ise büyük ölçüde korunacağı belirtildi.