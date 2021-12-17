Gael Clichy'den itiraf: 'Galatasaray'ı yenerseniz bu stattan çıkamazsınız' dediler

17 Aralık 2021 Cuma, 13:54

İsviçre Ligi ekiplerinden Servette'de oynayan Gael Clichy, Fransız basınına verdiği röportajda Türkiye günleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalara imza attı.

Onze Mondial dergisinin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki sol bek; Başakşehir'e gelme nedeni, Galatasaray ile 2018/19 sezonunun ikinci yarısında oynadıkları maç ve Süper Lig'in genel atmosferiyle ilgili itiraflarda bulundu.

İşte o sözler:

"Başakşehir'e gelmeden önce başta İngilizler olmak üzere birçok kulüp benimle ilgilendi. Bu takımlara saygısızlık etmek istemesem de kariyerimde Arsenal ve Manchester City'yi görmüştüm. O günlerde West Ham United'a imza atan Pablo Zabaleta'yı hatırlıyorum. Hayatınız boyunca bir Ferrari kullanmışsanız bir gecede şehir arabasına binmek zordur. Premier Lig'den ayrılmak kolay olmadı ama Arsenal ve City'deki deneyimlerimden sonra kendimi başka bir İngiliz kulübüne giderken göremedim.

"Türkiye ile ilgili olarak Emmanuel Adebayor ile görüştüm ve kendi kendime orada yapılması gereken şeyler olduğunu söyledim. Başakşehir çok genç bir kulüp. Bu kulübün tarihini yazabilecek olmak beni heyecanlandırdı. Takım 2020'de Türkiye şampiyonu olduğu için seçimimin doğru olduğunu düşünüyorum. Kulübü büyütmek istedim ve işin içine çok girdim. Oyuncu grubunda, yöneticilerde ve taraftarlarda iyi bir imaj bıraktığımı düşünüyorum."

"Türk taraftarlar fanatik! Aman tanrım... Harikalardı! Galatasaray deplasmanını hatırlıyorum. Şampiyonluk için oynuyorduk ve geriye iki maç kalmıştı. Onlardan iki puan öndeydik ve kazanırsak şampiyonluğu neredeyse garanti altına alacaktık. Devreyi 1-0 önde bitirdik Bir adamın gelip "Kazanırsanız bu gece stadyumdan çıkmayacaksınız." dediğini hatırlıyorum. O maçta ayaklarımın titrediğini hissettim. Bu, Türkiye'deki ateşliliğin bir kanıtıydı. İngiltere'de gördüklerimin çok ötesindeydi."

"Türkiye'de gerçek bir organizasyon yok. Tribünlere atlayan veya taraftarlarla kavga eden başkanları görebilirsiniz. Türklerde ya hep ya hiç mantığı var. Eğer iyiyseniz dedikleri gibi kralsınız. Ama bir maçta kötü oynarsan hiçbir şeysin. Seni aya götürebilirler veya bir gecede unutabilirler. Yürekleri ile hareket ederler."