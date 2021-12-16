TFF'den Spor Toto 1. Lig'de VAR kararı
TFF, 2022/23 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig'de VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı.
TFF, internet sitesinden yaptığı açıklama ile gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig karşılaşmalarında da VAR teknolojisini kullanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır.
VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.
VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir.
TFF'nin aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır. ?? https://t.co/eM1y3aRuxi pic.twitter.com/3F65hJrgGh— TFF (@TFF_Org) December 16, 2021
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