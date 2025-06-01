Cumhuriyet Gazetesi Logo
Opsiyon devreye girdi... Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!

Opsiyon devreye girdi... Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!

1.06.2025 11:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Opsiyon devreye girdi... Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!

Galatasaray'ın Charlotte'a kiraladığı Wilfried Zaha, MLS ekibindeki 15. maçına çıkınca Fildişili futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Galatasaray'ın, Zaha için Charlotte'tan 1 milyon 300 bin dolar daha kiralama ücreti alacak.

Galatasaray'ın, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile bağlantısı kalmadı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2023'te katılan Zaha, forma giydiği 1 sezonda 42 resmi maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilese de hem takımın oyununa adapte olamaması hem de sürekli ilk 11'de forma giyememesi nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Sezon başında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a kiralanan Zaha, burada da istediğini bulamadı ve takımdan ayrıldı. Yıldız futbolcu, ara transferde bu kez Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Charlotte'a kiralandı. Galatasaray, bu transferden 2 milyon 800 bin dolar kiralama ücreti aldı. Ayrıca Zaha da ücretlerinin 2 milyon 376 bin Euro'luk bölümünden feragat etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha için Charlotte ile yapılan anlaşmaya MLS normal sezonunda 15 maçta forma giymesi durumunda kiralamanın 30 Haziran 2026'ya kadar uzaması için madde ekledi.

Zaha'nın bu gece Toronto ile deplasmanda yapılan müsabakada 15. kez süre almasıyla bu madde devreye girdi. Galatasaray, kiralık sözleşmesinin uzamasıyla ek 1 milyon 300 bin dolar daha alacak. Zaha da ayrıca ücretlerinin 800 bin Euro'luk kısmından feragat edecek.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Wilfried Zaha ile resmen yollar ayrılmış oldu.

İlgili Konular: #galatasaray #wilfried zaha #Charlotte

İlgili Haberler

Wilfried Zaha'dan itiraf: 'Herkes 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' dedi'
Wilfried Zaha'dan itiraf: 'Herkes 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' dedi' Galatasaray'dan Charlotte'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Wilfried Zaha'dan eleştirilere tepki: 'Aptalca şeylere cevap vermezdim ama...'
Wilfried Zaha'dan eleştirilere tepki: 'Aptalca şeylere cevap vermezdim ama...' Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Charlotte FC forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi.
Wilfried Zaha'dan olay Galatasaray açıklaması!
Wilfried Zaha'dan olay Galatasaray açıklaması! MLS ekiplerinden Charlotte'de kiralık olarak forma giyen Wilfried Zaha sosyal medya hesabında Galatasaray taraftarının sorusuna cevap verdi. Fildişili yıldız, sarı kırmızılıra dönüp dönmeyeceği sorusunu da yanıtladı.