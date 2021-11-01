Galatasaray 3 oyuncusu ile sözleşme uzatıldığını duyurdu

Galatasaray; Christian Luyindama, Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe ile sözleşme uzattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 19:47
Galatasaray 3 oyuncusu ile sözleşme uzatıldığını duyurdu
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Galatasaray, takım içi transferinde 3 isimle birden sözleşme uzattı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Christian Luyindama, Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Taylan Antalyalı ile 2026'ya, Christian Luyindama ile 2024'e senesine kadar sözleşme uzatan Galatasaray, kaleci İsmail Çipe ile de 1 senelik yeni sözleşme imzaladı.




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