Rumen yıldız Olimpiu Morutan ile Galatasaray kasasını dolduruyor

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:49

Galatasaray'da Morutan attığı gollerle sarı-kırmızılıların kasasını doldurmaya devam ediyor.

NTV Spor'un haberine göre, Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı yaptığı maçlarda kaybetmeyen Galatasaray (3 galibiyet 1 beraberlik) bu karşılaşmalarda 8 milyon 750 bin TL puan primi kazandı.

Rumen futbolcunun gol ve asist katkısı verdiği maçlarda sarı-kırmızılılar hiç kaybetmedi. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılara 10 puan (3G-1B) kazandırırken, 8 milyon 750 bin TL de kasa kolaylığı sağladı.

Sezon başında Romanya'dan transfer edilen Olimpiu Morutan, Galatasaray taraftarının büyük sevgisini kazandı. Uzaktan attığı klas gollerle dikkat çeken Morutan, milli takım aday kadrosuna da çağrıldı.