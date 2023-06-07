Galatasaray, 5 isimle yollarını ayırıyor

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:45

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:53

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, 5 isimle yolları ayırmayı planlıyor.

NTV Spor'un haberine göre, sözleşmeleri sona eren Juan Mata, Sam Adekugbe, Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'le yeni anlaşma yapmayı düşünmeyen Galatasaray, bu oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.

BONSERVİSİ ALINIYOR

Yönetim, ara transfer döneminde kiraladıkları Kaan Ayhan'ın bonservisini alacak.

Serie A ekibi Sassuolo ile yapılan anlaşmada bulunan 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak olan Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

28 yaşındaki milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 6 maça çıkarken, 1 gol kaydetti. Transferin resmiyet kazanması için kısa sürede gerekli işlemler tamamlanması bekleniyor.