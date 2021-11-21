Galatasaray 55 yıl sonra ilk peşinde
Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Galatasaray, 55 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın. En son 1964-1966 arasında 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, Gündüz Kılıç'ın rekorunu bu akşam egale edebilir.
Son yıllardaki derbilerde Fenerbahçe 'ye karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray , yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Aslan, 55 yıl sonra bir ilkin peşinde... Sarı Kırmızılılar en son 24 Nisan 1964 ile 13 Kasım 1966 arası 9 maçlık bir seri yakalamış ve bu; ezeli rakibi karşısında ligdeki en uzun kaybetmeme periyodu olmuştu. O zamanki teknik direktör Gündüz Kılıç'ın rekorunu Fatih Terim bu akşam egale etmeye çalışacak.
Galatasaray, Fatih Terim ile yeni stadında çıktığı derbilerde tek yenilgisini 22 Nisan 2012'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Rakibine 2-1 mağlup olan Sarı Kımızılılar, sonraki 10 derbide 5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Cim Bom, Fenerbahçe'ye kaybetmeden önce NEF Stadı'nda çıktığı ilk derbilerde de Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup etmişti.
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