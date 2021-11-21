Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Kasım 2021 Pazar, 08:56

Süper Lig'in 13. haftasında soluklar tutulacak, Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkacak. Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Galatasaray, 55 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmeye çok yakın. En son 1964-1966 arasında 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aslan, Gündüz Kılıç'ın rekorunu bu akşam egale edebilir. Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı son zaferini bin 673 gün önce deplasmanda kazandı. Kanarya, sonrasında oynanan 8 lig derbisinde 18 puan kaybetti.

Bu akşam Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maç solukları kesecek.

Galatasaray-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Halil, Feghouli, Kerem, Mohamed

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Osayi, İrfan Can, Ferdi, Mesut Özil, Berisha

52 BİN KİŞİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda şölen günü... Galatasaray tam 2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünler önünde bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen Sarı-Kırmızılılar, tribünde 52 bin kişiyle Fenerbahçe karşısında takımlarını destekleyecek. Maç öncesi kafile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket etmeden önce de taraftarlar uğurlama organizasyonu gerçekleştirecek. Diğer taraftan Sarı- Kırmızılı yönetim de tam kadro halinde tribündeki yerini alacak. Mücadele öncesi Fenerbahçeli yöneticiler karşılanacak ve iki kulüp yetkilileri birlikte yemek yiyerek maç saatini bekleyecek.