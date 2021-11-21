SON DAKİKA | Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
Son dakika... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
Dev mücadelede VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Derbide AVAR olarak ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.
Derbiyi ise Halil Umut Meler yönetecek.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Tesla çöktü!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir
- Başımıza bir şey geldiğinde sorumlusu odur
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- Durmuş Yılmaz özür diledi