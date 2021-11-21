SON DAKİKA | Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

21 Kasım 2021 Pazar, 10:56

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.

Dev mücadelede VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Derbide AVAR olarak ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.

Derbiyi ise Halil Umut Meler yönetecek.