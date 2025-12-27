Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u ağırladı.
Basketbol Gelisim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 101-89 kazandı.
Mücadelenin en skorer oyuncusu Galatasaray adına 36 sayı atan James Palmer oldu.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic 19 puanda kalırken Trabzonspor Turkcell puanını 21'e yükseltti.
Galatasaray MCT Technic, gelecek hafta Manisa Basket deplasmanına gidecek. Trabzonspor Turkcell ise evinde Türk Telekom'u ağırlayacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi
Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar
1. Periyot: 23-27
Devre: 48-46
3. Periyot: 63-73