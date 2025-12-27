Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!

Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!

27.12.2025 23:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzon Turkcell, Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda 101-89 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u ağırladı.

Basketbol Gelisim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 101-89 kazandı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu Galatasaray adına 36 sayı atan James Palmer oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic 19 puanda kalırken Trabzonspor Turkcell puanını 21'e yükseltti.

Galatasaray MCT Technic, gelecek hafta Manisa Basket deplasmanına gidecek. Trabzonspor Turkcell ise evinde Türk Telekom'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar

1. Periyot: 23-27

Devre: 48-46

3. Periyot: 63-73

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Trabzonsporlu Felipe Augusto'dan transfer açıklaması: 'Bunu ilk söylediğimde insanlar gülüyordu'
Trabzonsporlu Felipe Augusto'dan transfer açıklaması: 'Bunu ilk söylediğimde insanlar gülüyordu' Trabzonspor'un 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, bordo-mavili kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu.
Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşamıştı: Trabzonspor, Stefan Savic'in son durumunu paylaştı
Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşamıştı: Trabzonspor, Stefan Savic'in son durumunu paylaştı Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic için açıklama yaptı. Bordo mavililer, tecrübeli oyuncunun sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor, 5 kafa golünün atıldığı maçta Gençlerbirliği’ne 4-3 yenildi: 'Kafa'dan kayıp
Trabzonspor, 5 kafa golünün atıldığı maçta Gençlerbirliği’ne 4-3 yenildi: 'Kafa'dan kayıp Bordo-Mavililer, Trendyol Süper Lig’in ilk yarı kapanış maçında Gençlerbirliği’ne 4-3 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor’un lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı 7’ye çıktı.