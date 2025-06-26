Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: İki kulüp arasında sürpriz anlaşma!

Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in transferi. Yıldız golcüyü kadrosunda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözdü.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı forvetin çıkış maddesinde 25 milyon Euro'luk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdiği iddia edildi.

25 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM

Haberde çıkış maddesi 75 milyon Euro olan Nijeryalı golcü için sıkı pazarlıkların ardından 25 milyon Euro'luk bir indirime gidildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar bu bonservis ücretini Napoli'ye 4 yıl içinde ödeyeceği ileri sürüldü.





Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk çıkış maddesi 15 Temmuz tarihinde devre dışı kalacak.

Osimhen'in Al Hilal'den gelen yüklü maaş tekliflerini reddetmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Avrupa kulüplerinin bonservis ödemekten kaçınması, Galatasaray'ın transfer sürecindeki en büyük kozu oldu.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN'E TELEFON

Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı golcü için bizzat devreye girdi. Edinilen bilgilere göre, Buruk, Osimhen ile telefonda görüştü.





Tecrübeli teknik direktör, bu görüşmede Osimhen'e Galatasaray'da kalmasının kariyeri için en iyi karar olacağını vurguladı. Ayrıca, takımın yeni sezon hedeflerini, planlanan büyük transferleri ve özellikle Şampiyonlar Ligi hedeflerini oyuncuyla ayrıntılı olarak paylaştı.

Görüşmeden sonra Osimhen'in transfere daha sıcak baktığı öğrenildi.

41 MAÇTA 45 GOLE KATKI

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.