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Şampiyonluğun ardından... Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

Şampiyonluğun ardından... Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

26.06.2025 10:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Şampiyonluğun ardından... Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun 37 yaşındaki ABD'li oyuncusu Errick McCollum'ın gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği ileri sürüldü.

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli basketbolcunun yeni sezon için Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Eurohoops'un haberine göre Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.


GALATASARAY'DAKİ 3. DÖNEMİ OLACAK

Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giymişti.

Deneyimli isim, Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.

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