Şampiyonluğun ardından... Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer!

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli basketbolcunun yeni sezon için Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Eurohoops'un haberine göre Errick McCollum, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.





GALATASARAY'DAKİ 3. DÖNEMİ OLACAK

Fenerbahçe Beko'nun tarihi sezonunda önemli katkı veren Errick McCollum, daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giymişti.

Deneyimli isim, Galatasaray'ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğunda başrol oynamış ve en değerli oyuncu seçilmişti.