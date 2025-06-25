Galatasaraylı Alvaro Morata'ya İtalyan kancası!

Trendyol SüperLig'de geçen sezonun ara transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Alvaro Morata yol ayrımında.

Galatasaray ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan İspanyol golcüyle Serie A ekiplerinin ilgilendiği belirtildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Como, Morata'yı kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Como ile Alvaro Morata arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi. İspanyol golcünün bonservisi Milan'da bulunuyor.

Alvaro Morata, geçen sezon Galatasaray ve Milan'da toplam 41 maça çıkarken 13 gol ve 5 asist kaydetti.