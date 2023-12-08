Galatasaray, ABD'li oyuncuyu resmen açıkladı!

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray, ABD'li basketbolcu David McCormack'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:49
Galatasaray, ABD'li oyuncuyu resmen açıkladı!
Abone Ol google-news

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot David McCormack'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

David McCormack

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 208 cm boyundaki pivot ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş ve Darüşşafaka Lassa formaları giydi.


David McCormack Galatasaray EKMAS Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: 'Amacımız yine şampiyonluk olacak'

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün: 'Amacımız yine şampiyonluk olacak'
Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

En Çok Okunan Haberler