Galatasaray, ABD'li oyuncuyu resmen açıkladı!
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray, ABD'li basketbolcu David McCormack'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot David McCormack'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
David McCormack
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 208 cm boyundaki pivot ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş ve Darüşşafaka Lassa formaları giydi.
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