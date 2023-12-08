Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 08.12.2023 - 13:16

Güncelleme: 08.12.2023 - 13:16

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası bu akşam oynanacak Galatasaray-Adana Demirspor maçıyla açılıyor.

Saat 20:00'de başlayacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Öte yandan zorlu müsabakanın VAR hakemi Koray Gençerler oldu. Karşılaşmanın AVAR'ında ise Alper Çetin ve Mehmet Kısal görev alacak.

Müsabaka öncesi Galatasaray 37 puanla ikinci, Adana Demirspor ise 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor.