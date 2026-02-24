Galatasaray açıkladı: Juventus maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.
Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için karşılaşmada oynayamayacak.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."