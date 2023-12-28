Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'ye özel maske!

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, son antrenmana özel maske ile çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:20
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'ye özel maske!
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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İCARDİ'YE ÖZEL MASKE

Fenerbahçe ile oynadıkları derbide sakatlanan Mauro Icardi, idmana maskeyle çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali cuma günü 20:45te başlayacak.


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