Galatasaray acil toplanıyor: Yönetim Kurulu'nda istifa iddiası!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin istifasını Başkan Dursun Özbek'e sunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüpte Yönetim Kurulu'nun acil kodu ile bugün toplantı yapacağı ileri sürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'ın yönetiminde hareketlilik yaşanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı.
Ali Yüce (solda)
DURSUN ÖZBEK'E İSTİFASINI SUNDU
Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini Başkan Dursun Özbek ve divan kuruluna sunduğu ifade edildi. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.
Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.
Spor Haberleri
- Türkiye'nin rakibi Galler'in kadrosu belli oldu!
- İBB Spor Kulübü ile Gedik Üniversitesi'nden iş birliği!
- Eski Beşiktaşlının yeni takımı belli oluyor!
- Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!
- Galatasaray acil toplanıyor!
- Bilardo şöleninde geri sayım başladı
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları ne zaman başlıyor?
- Gedson Fernandes: 'Kolektif mücadele önemli'
- Hollandalı hocadan transfer mesajı!
- LeBron'dan oğluna ilginç kural: 'Bana baba diyemez'
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' iddiasına yanıt
- Yemek yedikleri o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
- Dolgulu lüks yağma!
- Oy yoksa tren de yok!
- Diyarbakır'da hasat başladı
- Okçuların hocasından yanıt var
- Hedef CHP'li Cumhurbaşkanı