Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk açıklamalarda bulundu. Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'ın kötü performansı hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:57
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk'tan dikkat çeken bir itiraf geldi.

Üst üste alınan kötü sonuçlarla düşüşe geçen Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk, "Bize bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü oynuyoruz. Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

PARKEN'DE DEV FİNAL

Tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçı kaybeden Kopenhag, A Grubu'nun 6. hafta maçında Galatasaray ile 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Parken'de ev sahibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaya çalışacak.


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