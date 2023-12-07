Eski Galatasaraylı Felipe Melo'ya müjde: Oğlu ile forma giyecek!
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fluminense, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo'nun oğlu Davi Melo ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Brezilya ekibi Fluminense, tecrübeli oyuncunun 18 yaşındaki oğlu Davi Melo ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Davi Melo
OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAYACAK
?Brezilya ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Felipe Melo, oğluyla birlikte aynı takımda oynayabilecek.
Felipe Melo
GALATASARAY PERFORMANSI
2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo, sarı-kırmızılı takımın formasıyla 154 maça çıktı. Brezilyalı 18 gol kaydederken, 12 de asist yaptı.
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