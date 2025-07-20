Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.07.2025 10:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak.

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Admira Wacker arasındaki mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, 23 Temmuz'a kadar Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Galatasaray, ikinci maçını ise 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile oynayacak.

İSTANBUL'DA İKİ MAÇA ÇIKACAK

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek sarı-kırmızılılar, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak maçlarda 26 Temmuz'da RC Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise Lazio ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir

İlgili Konular: #galatasaray #hazırlık maçı #Admira Wacker

İlgili Haberler

Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti
Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti Galatasaray'da olağan Divan Kurulu'nun kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle ileri tarihe alındığı açıklandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gitti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gitti Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya gitti.
Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam!
Galatasaray'da Ederson gelişmesi: Brezilyalı kaleci ile anlaşma tamam! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.