Galatasaray Ahmet Çalık'ı unutmadı

Süper Lig ekibi Galatasaray, geçen yıl bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:23
Galatasaray Ahmet Çalık'ı unutmadı
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Galatasaray Kulübü, geçen yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile andı.

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


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