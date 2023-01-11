Galatasaray Ahmet Çalık'ı unutmadı
Süper Lig ekibi Galatasaray, geçen yıl bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
Galatasaray Kulübü, geçen yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile andı.
Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2023
Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz #AhmetÇalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz! ???? pic.twitter.com/sxAFTTHXKz
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- CHP ve İYİ Parti'den AKP'nin randevu talebine ret!
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 'Zorla mı tecavüz ediyorlar...'
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Altılı Masa'ya oy gidecek mi?