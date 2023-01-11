Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: 'Şimdi sıra bizde'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:48

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:48

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0 yenerek liderliğini sürdüren ve puan farkını artıran Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ile yönetim harekete geçiyor. Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’la birlikte soyunma odasına indi. Sarı-Kırmızılı futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Özbek, yaptığı konuşmada, “Sizinle gurur duyuyorum. Önemli bir galibiyet aldınız. Siz üzerinize düşeni yaptınız, biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yapacağız. Şimdi sıra bizde” dedi.

BOEY'E TEKLİF KAPIDA

G.Saray’da sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak teknik direktör Okan Buruk’la görüştükten sonra performansıyla ilk 11’in değişilmez ismi haline gelen Sacha Boey’e Avrupa’dan büyük ilgi var. 22 yaşındaki sağ beki özellikle Liverpool, Lyon ve Crytal Palace’ın yakından takip ettiği öğrenildi. Ayrıca birkaç İtalyan ekibinin de Boey’i transfer listesine aldığı bildirildi.