Menajeri açıkladı: Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey'e Avrupa'dan teklif var

Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:17

Güncelleme: 10.01.2023 - 17:17

Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak sonrasında formayı kapan ve gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmesi halinde gelen Sacha Boey, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiği maçta gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri olan Sacha Boey için ünlü menajer George Gardi açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey (solda)

"GALATASARAY'DA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Real Madrid, Liverpool, Lyon ile adı anılan, Crytal Palace'ın 16 milyon Euro teklif edeceği iddia edilen 22 yaşındaki Fransız sağ bek için George Gardi, önemli bir transferin gerçekleşebileceğini iddia etti.

Menajer George Gardi, "Sacha Boey günümüzün futbol şartlarına uygun modern bir bek ve kanat oyuncusu. Bugün Avrupa'da onun gibi futbolcuları kadronuza katabilmek için ekonomik olarak büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor" dedi.

Açıklamalarına devam eden George Gardi, "Galatasaray formasını giyip oynamak kolay değil. Bunun için büyük bir karakterinizin, özgüveninizin olması gerekiyor. Birçok kişi bunu başaramadı" diye konuştu.

"İTALYA'DAN DA TEKLİF VAR"

Sacha Boey'e teklifler olduğunu söyleyen George Gardi, "İtalya'dan da teklifler var. Ancak yalnızca doğru koşullar altında hareket edecek" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 15 Süper Lig maçına çıkan Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.