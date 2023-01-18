Galatasaray Alanya'da bir ilki yaşadı
Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Galatasaray, turnuva tarihinde bir ilke imza attı.
Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor'unu da geçmeyi başardı.
İLK KEZ GEÇTİ
Fanatik'in haberine göre, iki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.
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