Galatasaray Alanya'da bir ilki yaşadı

Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Galatasaray, turnuva tarihinde bir ilke imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:25
Galatasaray Alanya'da bir ilki yaşadı
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Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor'unu da geçmeyi başardı.

İLK KEZ GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre, iki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti. 


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