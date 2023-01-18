Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ciddiyetten kopmamalı'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:48

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:48

Spor yazarları Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği karşılaşmayı yorumladı.

Ebru Kılıçoğlu: "Tam takım ve 4-2-3-1’lik taktik dizilişle sahaya çıkan Alanyaspor’a karşı yedeklerin ağırlıkta olduğu bir 11’le oynuyor Galatasaray. Ve maça oynayarak değil bocalayarak başlıyor! Öyle bir ‘bocalama’ ki, 15 dakika boyunca rakip 3’ü net 5 pozisyon buluyor. Galatasaray ise sadece ‘maruz’ kalıyor. Onların adına bu endişe verici tabloyu ancak bir sihirli değnek düzeltebilir. Değnek değil ama ‘sihirli ayak’ imdada yetişiyor. 16. dakikada Mertens’in adrese teslim serbest vuruşu Nelsson ağlara yolluyor. Alanyaspor ‘Ben sevdim eller aldı’ ruh haline bürünürken, moral terazisinin ibresi Galatasaray lehine çevriliyor. Alanyaspor hem moralini hem oyununu toparlayıp tekrar rakip kaleye gitmeye çalışırken, ‘Magic’ Mertens bir daha devreye giriyor. İnce ayar müthiş vuruşu ağları bulduğunda dakika 38. Dezavantajı skora rağmen Alanyaspor sessiz ve derinden golü kovalıyor. Amacına da 67. dakikada Cavaleiro’nun golüyle ulaşıyor. Tahmin edileceği üzere çekişmeli geçen uzatma dakikalarında bol pozisyon var ama gol yok. Son düdük, zorlansa da Galatasaray’a bir ligde daha ‘devam ediniz’ diyor." (Cumhuriyet)

Okan Buruk

"SATRANCI OKAN BURUK KAZANDI"

Uğur Meleke: "Okan Buruk’un ilk 45’teki isabetli taktiksel tercihlerini ikinci devrede Farioli’nin doğru değişiklikleri izledi. Merkeze devrilerek oynayan Efkan-Efecan yerlerini çizgilere açılan Cavaleiro-Candeias’a bıraktılar ki iki kanattan da ikinci devrede çok etkili oldu Alanya. İki kanat akınıyla biri ofsayt nedeniyle iptal edilen iki gol buldular ama bu aksiyonlar tur bileti için yetmedi Alanya’ya. İki teknik adamın satrancını Okan Buruk kazandı dün gece." (Hürriyet)

Osman Şenher: "Artık bu tür zor maçlarda iyi futbol, kötü futbol diye ayrım yapmamak lazım. Galatasaray kupada final oynayabilecek Alanyaspor’u yenerek yoluna devam etti. Bu başarı mıdır, moral midir, öz güven midir? Evet hepsi içinde var. Süper Lig’de lider misin, evet. Kupada çeyrek finale çıktın mı, evet. Bu da Okan Buruk ve talebelerinin büyük başarısıdır." (Milliyet)

"CİDDİYETTEN KOPMAMALI"

Levent Tüzemen: "G.Saray zor da olsa Alanyaspor'a karşı son yıllarda yaşadığı şanssızlığı kupada kırdı. Okan Buruk'un büyük cesaret göstererek derin rotasyona gitmesi kafalara "G.Saray turu bu kadroyla geçer mi?" sorusunu getirdi. Sonuç; Okan hoca başarılı oldu. Güvendiği oyuncularla ve sonradan yaptığı değişikliklerle kupada çeyrek finale yükseldi. Okan hoca mutlaka bir sol bek almalı. Bu işin Emre Taşdemir ile yürümeyeceğini net bir şekilde gördük. Eğer Rashica destek vermese Emre, dağılırdı. Dubois kontrollü ve dengeli oynadı. Midtsjö sahanın çalışkanıydı." (Sabah)

Evren Turhan: "Galatasaray'ın ligde yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisi, tüm rakiplerin üzerinde psikolojik bir baskı yarattı. Fakat Galatasaraylı oyuncuların bu durumu ciddiyetleriyle korumaları gerekiyor. G.Saray dün maçın başında 2-0 geri de düşebilirdi. İkinci yarıda da 2-1 olduktan sonra tur sıkıntıya düştü. Galatasaray takımında zaman zaman konsantrasyon sorunu oluyor. Şu ana kadar büyük kriz yaşanmadı ama takım ciddiyetten kopmamalı..." (Takvim)