Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Ekim 2022 Pazar, 09:08

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk edecek.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen NEF Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray Alanyaspor maçı 23 Ekim Pazar günü saat 20:00’de başlayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı beIN Sports HD1 ekranlarından izleyici ile buluşacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR 13. RANDEVUDA

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.