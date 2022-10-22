Galatasaray'da Okan Buruk'tan Alanyaspor uyarısı!
Süper Lig ekibi Galatasaray 23 Ekim Pazar günü kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi futbolcularına uyarı geldi.
"BÖYLE OLMALISINIZ"
Milliyet'in haberine göre Buruk, oyuncularına "Kastamonu maçındaki ciddiyetiniz beni memnun etti. İlk dakikadan itibaren işini ciddiye alan ve önemseyen bir ekip vardı. Böyle olmalısınız. Rakibin güçlü ya da zayıf olması önemli değil. Önemli olan sizin işinizi ne kadar ciddiye aldığınızdır" dedi.
"HAK EDEN FORMAYI ALIR"
Haberde, genç teknik direktörün takıma yönelik verdiği mesajda ayrıca "Kimse kendini yedek görmesin. Kim hak ediyorsa formayı o giyecek. Kupa maçı buna bir örnek. Kendini gösteren, şansını kullanan formayı alır" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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