Mbaye Diagne Fatih Karagümrük'ü galibiyete taşıdı: Ümraniyespor 1-3 Fatih Karagümrük
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'ndaki mücadeleden Fatih Karagümrük, 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ümraniyespor, maçın başında henüz 3. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 8. dakikada Davide Biraschi ile karşılık verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
DIAGNE GİRDİ VE ATTI
Fatih Karagümrük, 55. dakikada 2-1 öne geçti. İstanbul temsilcisinde oyuna 54. dakikada giren Mbaye Diagne, bir dakika sonra fileleri havalandırdı.
Fatih Karagümrük'te 10 maça çıkan Diagne, gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon ayrıca bir asist de yapan Senegalli golcü, Süper Lig'de ise 88. maçında 60. golünü attı.
Karşılaşmada son sözü söyleyen isim Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini oldu. İtalyan golcü, 90. dakikada durumu 3-1 yaptı ve karşılaşma Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile sona erdi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi. Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ümraniyespor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.
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