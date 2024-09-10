Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:06

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."

41 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Galatasaray, Rumen futbolcuyu daha önce de Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiralık olarak göndermişti.

Sarı-kırmızılı forma altında 41 maça çıkan 27 yaşındaki Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.


Etiketler: #Alexandru Cicaldau #galatasaray #Craiova #transfer

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