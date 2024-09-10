Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau'nun Craiova'ya transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır."
41 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Galatasaray, Rumen futbolcuyu daha önce de Ittihad Kalba ve Konyaspor'a kiralık olarak göndermişti.
Sarı-kırmızılı forma altında 41 maça çıkan 27 yaşındaki Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Alexandru Cicaldau #galatasaray #Craiova #transfer
Spor Haberleri
- İtalya, İsrail'i 2 golle devirdi!
- Fransa, Belçika'yı 2 golle geçti!
- Galler deplasmanda kazandı!
- Rumen oyuncunun ayrılığı resmen açıklandı!
- Hull City'den sürpriz transfer!
- 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'
- Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
- Kosova, GKRY'ye gol oldu yağdı!
- İtalyan hocadan kadro açıklaması!
- Milli takım, İzlanda'yı eli boş gönderdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- Gözaltı sayısı artıyor!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- Teğmenler olayı: Yoksa amaç başka mı…
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı