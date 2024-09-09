Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Oyunu tamamlayamadı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, Burundi mücadelesinde sakatlandı.

Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Oyunu tamamlayamadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:33

Senegal, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Burundi ile karşılaştı. Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

OYUNU YARIDA BIRAKTI

Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #Senegal #sakatlık

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