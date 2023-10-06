Galatasaray, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş da kafilede yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, kamp kadrosunda yer almadı.
?? B. Antalyaspor maçı kamp kadromuz ?? #ANTvGS pic.twitter.com/4MW8YpZ9K4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 6, 2023
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