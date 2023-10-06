Galatasaray, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:23
Galatasaray, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş da kafilede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, kamp kadrosunda yer almadı.

 


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