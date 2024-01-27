Galatasaray'da sağ bek için adres yine Rennes

Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:39

Güncelleme: 27.01.2024 - 13:39

Sacha Boey'in rekor ücretle Bayern Münih'e satmaya hazırlanan Galatasaray, bu futbolcunun yerine Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon için girişimlere başladı.

ASSIGNON'DAN YEŞİL IŞIK

NTV Spor'un haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu da İstanbul'da forma giymeye sıcak bakıyor. Yönetim, bu transferi maksimum 5 milyon Euro'ya tamamlamayı hedefliyor.

SACHA BOEY DE RENNES'DEN GELMİŞTİ

Galatasaray, Sacha Boey'u 2021/2022 sezonunda 1.1 milyon Euro karşılığında Rennes'den kadrosuna katmıştı.

LORENZ ASSIGNON KİMDİR?

2000 yılında Fransa'nın Grasse şehrinde doğan Lorenz Assignon, futbola Rennes'in altyapısında başladı.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'da kiralık olarak forma giyen Assignon, 13 maç mücadele ettiği takıma 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Temmuz 2021'den bu yana Rennes'in A takımında oynuyan Fransız sağ bek, toplam 64 müsabaya çıktı ve 3 gol, 6 asistle oynadı.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 20 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da gol pası verdi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lorenz Assignon'un Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.