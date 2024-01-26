Spor yazarları Galatasaray - İstanbulspor maçını yorumladı: 'Kerem'e tanınan krediyi artırma vakti geldi'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:48

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:48

Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Ancak Süper Lig’in son şampiyon teknik adamı Okan Buruk’un bence en önemli özelliklerinden biri, hemen her futbolcuyla empati kurup, kalp kazanmayı becerebilmesi. Bu mevkiye atamayla değil hak ederek geldi, Elazığ ile küme düşmeyi, Göztepe’yle ikinci ligi yaşadı. Akhisar’la kupa, Başakşehir’le şampiyonluk kazandı. Bence bu deneyim repertuvarı ona Zaha’yı da, Kerem Aktürkoğlu’nu da, Icardi’yi de doğru idare sanatında ustalık kazandırdı. Trabzon’da kalbini kazandıklarından Zaha çıkmıştı sahneye. Dün de Kerem çıktı aldı 3 puanı." (Hürriyet)

"ACİL TRANSFERİN FOTOĞRAFIDIR"

Bülent Timurlenk: "İstanbulspor'un golünde Kaan Ayhan'ın dalgınlığı, Süper Lig seviyesinde yenmeyecek golü getirirken, kader anı VAR'dan gelen doğru penaltı kararıydı. 0-2'den de döner miydi G.Saray bilinmez ama o dakika ağızlara sürülmüş acı biber etkisi bıraktı Buruk'un takımında. Oyun kimi çağırıyorsa onu aldı Okan Buruk. İstanbulspor'un 2. yarıda bir hücumda bırakan oyunda Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünden daha fazlası 3 puan isteyen surat ifadesi getirdi 3 puanı. 90 dakika, G.Saray yönetiminin sol bek, orta saha ve Boey gidecekse acil sağ bek transferi yapması gerektiğinin fotoğrafıdır. Bu çerçevelenip asılacak değil, transferlerle yakılacak bir fotoğraf…" (Sabah)

"KEREM'E TANINAN KREDİYİ ARTIRMANIN VAKTİ GELDİ"

Serkan Akcan: "Bir ara iki takım da o kadar geri koşu yapmak zorunda kaldılar ki, tenis maçı mı izliyoruz futbol maçı mı anlamak güç oldu. İkinci yarıyla birlikte Okan Buruk savunmasını ters yüz etti. Barış sol, Kaan sağ beke, Davinson sağ, Nelsson sol stopere geçti. Yetmedi Icardi girince Kerem Aktürkoğlu sağda, Zaha solda oynamaya başladı. Bu tercihlerin ardından Buruk, müsabakayı tenis maçından futbola dönüştürmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray taraftarının en hırpaladığı futbolculardan biri. Kerem önce penaltıdan peşinden frikikten attığı gollerle yine takımını sırtladı. Sanırım Galatasaraylılar artık Kerem’e tanınan krediyi bir kaç kat artırmanın vaktinin geldiğini düşünüyorlardır." (Fanatik)