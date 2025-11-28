Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haftayı galibiyet alamadan kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Haftayı galibiyet alamadan kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

28.11.2025 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Haftayı galibiyet alamadan kapattık: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA organizasyonlarında bir hafta daha sona erdi. Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar 9 puanla haftayı 14. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Fenerbahçe 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı.

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Karadeniz temsilcisi 4. haftayı da lider kapattı. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı da güncellendi. 

İşte son durum: 

1 - İngiltere | 101.672

2 - İtalya | 90.517

3 - İspanya | 84.203

4 - Almanya | 80.974

5 - Fransa | 73.391 

6 - Hollanda | 64.700

7 - Portekiz | 62.066

8 - Belçika | 57.750

9 - TÜRKİYE | 47.400

10 - Çek Cumhuriyeti | 44.300

11 - Yunanistan | 41.312

İlgili Konular: #uefa #sıralama #ülke puanı sıralaması

İlgili Haberler

Avrupa'da 3 galibiyetle kusursuz hafta... İşte UEFA ülke puanında son durum!
Avrupa'da 3 galibiyetle kusursuz hafta... İşte UEFA ülke puanında son durum! Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor haftayı kayıpsız geçti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üçüncü, Konferans Ligi'nde ise ikinci haftanın tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada? Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki 4. hafta maçlarını başarılı sonuçlarla tamamlayarak UEFA Ülke Puanı’na önemli katkılar sağladı. Peki, Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Avrupa'da haftayı yenilgisiz kapattık... İşte UEFA ülke puanında son durum!
Avrupa'da haftayı yenilgisiz kapattık... İşte UEFA ülke puanında son durum! UEFA'nın kupa organizasyonlarında bir hafta daha sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun'u aynı skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Plzen deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Biten haftanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.