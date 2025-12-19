Mainz - Samsunspor maçı sonrası... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig etabının son haftasında Samsunspor deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Mainz’la karşı karşıya geldi. Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Samsunspor, Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve Karadeniz ekibinin play-off turundaki muhtemel rakipleri Kuopion ve Shkendija oldu.
Konferans Ligi’nde sezonun lig etabı tamamlanırken Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:
1. İngiltere - 104.325
2. İtalya - 92.196
3. İspanya - 86.171
4. Almanya - 83.402
5. Fransa - 75.891
6. Hollanda - 65.762
7. Portekiz - 63.266
8. Belçika - 57.750
9. Türkiye - 48.125
10. Çekya - 46.075
11. Polonya - 44.625
12. Yunanistan - 43.712