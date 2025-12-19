Mainz - Samsunspor maçı sonrası... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig etabının son haftasında Samsunspor deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Mainz’la karşı karşıya geldi. Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor, Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve Karadeniz ekibinin play-off turundaki muhtemel rakipleri Kuopion ve Shkendija oldu.

Konferans Ligi’nde sezonun lig etabı tamamlanırken Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:

1. İngiltere - 104.325

2. İtalya - 92.196

3. İspanya - 86.171

4. Almanya - 83.402

5. Fransa - 75.891

6. Hollanda - 65.762

7. Portekiz - 63.266

8. Belçika - 57.750

9. Türkiye - 48.125

10. Çekya - 46.075

11. Polonya - 44.625

12. Yunanistan - 43.712