Galatasaray'a transferde kötü haber: Görüşme başlamadan bitti!

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, henüz bir transferde ilermeye sağlayamadı. Sarı kırmızılılar son olarak PSV'nin kapısını çaldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Jerdy Schouten'i transfer edebilmek için PSV ile görüşmeye başladı. Ancak görüşme hızlı bir şekilde sona erdi. Hollanda ekibi, tecrübeli oyuncuyu devre arasında bırakmayacaklarını Galatasaray'a bildirdi.

PSV'nin kaptanı olan Jerdy Schouten, bu sezon 26 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.