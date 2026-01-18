Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'a transferde kötü haber: Görüşme başlamadan bitti!

Galatasaray'a transferde kötü haber: Görüşme başlamadan bitti!

18.01.2026 20:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'a transferde kötü haber: Görüşme başlamadan bitti!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jerdy Schouten için PSV'nin kapısını çaldığı, Hollanda ekibinin ise transfere onay vermediği iddia edildi.

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, henüz bir transferde ilermeye sağlayamadı. Sarı kırmızılılar son olarak PSV'nin kapısını çaldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Jerdy Schouten'i transfer edebilmek için PSV ile görüşmeye başladı. Ancak görüşme hızlı bir şekilde sona erdi. Hollanda ekibi, tecrübeli oyuncuyu devre arasında bırakmayacaklarını Galatasaray'a bildirdi.

PSV'nin kaptanı olan Jerdy Schouten, bu sezon 26 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #psv eindhoven

İlgili Haberler

Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı! 'Bugün ayrı bir heyecan var'
Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı! 'Bugün ayrı bir heyecan var' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında Alanya'da ziyaret ettiği okulda konuştu. Saran, Galatasaray maçına da değindi.
Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşılaşacağı Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı.
Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri!
Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri! Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde ağırladığı Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.