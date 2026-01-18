Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 20:33:00
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN

Ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Alaves ise 19 puanda kaldı.

Atletico Madrid, çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ardından ligde Mallorca'yı konuk edecek. Alaves ise Betis'i ağırlayacak.

