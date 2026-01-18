Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri!

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. hafta maçında Halkbank ile karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 6. kez kazanırken; Halkbank'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-Kırmızılılar bu mücadelenin ardından 22 Ocak Perşembe günü CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Bogdanka LUK Lublin ekibini konuk edecek. Galatasaray, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Gaziantep Gençlik Spor'a konuk olacak.

Halkbank ise bu mücadelenin ardından 21 Ocak Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Knack Roeselare ekibini konuk edecek. Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Altekma'yı ağırlayacak.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erol Akbulut

Galatasaray HDI İSTANBUL: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Başantrenör: Andrea Gardini

Halkbank ANKARA: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Aleksander Sliwka, Marek Sotola, Yiğit Hamza Aslan

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 1 Saat 33 dakika