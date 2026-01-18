Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri!

Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri!

18.01.2026 18:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray HDI Sigorta'dan 6 maçlık müthiş seri!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde ağırladığı Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. hafta maçında Halkbank ile karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. 

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 6. kez kazanırken; Halkbank'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-Kırmızılılar bu mücadelenin ardından 22 Ocak Perşembe günü CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Bogdanka LUK Lublin ekibini konuk edecek. Galatasaray, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Gaziantep Gençlik Spor'a konuk olacak.

Halkbank ise bu mücadelenin ardından 21 Ocak Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Knack Roeselare ekibini konuk edecek. Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Altekma'yı ağırlayacak.

Salon:  TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erol Akbulut

Galatasaray HDI İSTANBUL: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Başantrenör: Andrea Gardini

Halkbank ANKARA: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L),  Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Aleksander Sliwka, Marek Sotola, Yiğit Hamza Aslan

Başantrenör:  Radostin Stoytchev

Setler: 25-23, 25-20, 25-18

Süre: 1 Saat 33 dakika

İlgili Konular: #voleybol #halkbank #Galatasaray HDI Sigorta

İlgili Haberler

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe açıklaması: 'Hedefim Dünya Kupası'ndan sonra...'
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe açıklaması: 'Hedefim Dünya Kupası'ndan sonra...' Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kiraladığı İrfan Can Kahveci, 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura kaldı.
Beşiktaş GAİN'den 3 maçlık kötü seri!
Beşiktaş GAİN'den 3 maçlık kötü seri! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'a 87-84 mağlup oldu.