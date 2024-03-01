Galatasaray, Avrupa'ya çeyrek finalde veda etti

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:49
Galatasaray, Avrupa'ya çeyrek finalde veda etti
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Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2

Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 38-39

3. Periyot: 55-58

Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)


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