Galatasaray, Avrupa'ya çeyrek finalde veda etti
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2
Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2
1. Periyot: 23-20
Devre: 38-39
3. Periyot: 55-58
Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
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