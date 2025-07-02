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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

2.07.2025 12:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

Süper Lig ekibi Galatasaray, sarı-kırmızılı takımda 3 sezondur forma giyen 31 yaşındaki Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan itibaren takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti. 

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

76 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti.

Kerem Demirbay'ın Süper Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştığı iddia edilmişti. 

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