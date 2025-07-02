Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Yeni adresi belli oluyor!

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan itibaren takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."
76 MAÇTA 17 GOLE KATKI
Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti.
Kerem Demirbay'ın Süper Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştığı iddia edilmişti.