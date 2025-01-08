Galatasaray ayrıntısı dikkat çekti: Fransız basınından flaş Milan Skriniar iddiası!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:53

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:53

Galatasaray'da Milan Skriniar transferiyle ilgili düğüm çözülüyor.

Paris Saint Germain'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve ikinci yarı için takımdan ayrılması beklenen Milan Skriniar'ın geleceği kısa süre içinde belli olacağı iddia edildi.

EN ISRARCI TAKIM GALATASARAY

L'Equipe'te yer alan habere göre; Skriniar'ın transferde kararını bu hafta vermesinin beklendiği, menajerinin transfer görüşmeleri için geçtiğimiz hafta Paris'te olduğu belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın Skriniar ile ilgilenen kulüpler arasında en ısrarcı takım olduğuna dikkat çekilirken deneyimli stoperi transfer etmek isteyen kulüpler arasında Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yer aldığı ifade edildi.

KADRODAKİ ÖNEMLİ İSİMLERDEN OLACAK

Skriniar'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olması halinde kadrodaki önemli isimlerden biri olacağının farkında olduğu ancak maaşının yüksek olmasından dolayı problem yaşanabileceği kaydedildi.

Ek olarak Skriniar'ın ara transferde kiralık olarak takımdan ayrılacağı ancak PSG'nin kolay gerçekleşebilecek bir satın alma maddesini de anlaşmaya eklemek istediği aktarıldı.

Paris Saint Germain'e geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Milan Skriniar bu sezon beş maçta sahaya çıktı. 29 yaşındaki stoper daha önce Inter, Sampdoria, Zilina ve Vion formalarını giydi.