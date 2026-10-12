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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

12.10.2026 16:33:00
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AA
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Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, Barcelona maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle takım çalışmasında yer alamadı.

Galatasaray, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de Barcelona ile karşılaşacak.

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