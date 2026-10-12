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Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi

Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi

12.10.2026 14:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

Samsunspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Thorsten Fink ile vedalaşıldı.

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı.

1.48 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Şubat ayı ortasında Samsunspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Thorsten Fink, kırmızı-beyazlıların başında 25 maça çıktı ve 11 galibiyet, 10 yenilgi, 4 beraberlik alarak maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde: 

TEŞEKKÜRLER THORSTEN FINK

Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz.

2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır.

Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Danke, Thorsten!

İlgili Konular: #samsunspor #Teknik Direktör #Thorsten Fink

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